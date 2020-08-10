Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ЦИК.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", - сказал собеседник агентства.

Она требует признать недействительными результаты выборов. Тихановская также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков. "Результаты выборов, озвученные [главой ЦИК Лидией] Ермошиной, должны быть признаны недействительными, - изложила собеседница агентства содержание жалобы. - В связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой сведений. В случае невозможности проведения повторного подсчета выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными на основании статьи 79 избирательного кодекса".