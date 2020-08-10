Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

ТАСС, 10 августа. Европейский союз должен рассмотреть вопрос о возобновлении санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает агентство DPA.

По его словам, решение о приостановке действия санкций должно быть изучено "на предмет актуальности в свете событий прошедших недель и дней", добавив, что надежды на улучшение ситуации с законностью в Белоруссии "потерпели несколько серьезных неудач".

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека. В 2015-2016 годах ЕС поэтапно приостановил действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил в силе оружейное эмбарго.