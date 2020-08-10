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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

В Минске второй день не работает мобильный интернет

Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают из-за границы

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Столица Белоруссии второй день подряд испытывает сложности со связью. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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В Минске практически не работает мобильный интернет, на подключенных по кабелю стационарных компьютерах не открываются некоторые сайты, периодически отключаются мессенджеры.

Периодически перестают функционировать популярные поисковые сервисы. В мессенджерах не загружаются медиафайлы. Невозможно воспользоваться большинством мобильных приложений, например, по вызову такси. При этом терминалы оплаты продолжают действовать.

Перебои в работе интернета начались с утра воскресенья вскоре после открытия избирательных участков на выборах президента страны.

Ранее в ведущей телекоммуникационной компании Белоруссии "Белтелеком" сообщили, что сбои в работе интернета произошли в результате множества кибератак. Компания работает над устранением проблем и прилагает усилия, чтобы восстановить работу сети к вечеру понедельника.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что интернет в стране отключают из-за границы.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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