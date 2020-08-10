Россия, КНР и страны СНГ поздравили Лукашенко с победой. ЕС счел выборы недемократическими

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Лидеры России, Китая, ряда государств СНГ поздравили Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, в то время как в странах ЕС назвали выборы недемократическими и не исключили введения новых санкций против Минска.
РФ, КНР, страны СНГ поздравили Лукашенко
Одним из первых телеграмму белорусскому коллеге направил российский президент Владимир Путин.
"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в телеграмме.
Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении отметил, что Китай и Белоруссия являются "железными братьями" и всепогодными партнерами". Он также выразил уверенность в том, что Белоруссия под руководством Лукашенко "обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что победа на выборах, которые прошли "в сложной политической ситуации", говорит "о народной поддержке" стратегического курса Лукашенко.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что "высокая явка избирателей и результаты голосования еще раз продемонстрировали огромное доверие народа к Александру Лукашенко". Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Ереван и Минск продолжат "расширять взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений". Глава Таджикистана Эмомали Рахмон присоединился к поздравлениям в адрес Лукашенко, в то время как президент Украины Владимир Зеленский в записи в своем телеграм-канале призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от насилия.
ЕС может обсудить новые санкции
В западных странах с беспокойством восприняли последние события в Белоруссии. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал власти республики отказаться от применения силы в отношении протестующих против итогов президентских выборов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала точно считать голоса, отданные на выборах.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что ЕС может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. По его словам, он попросил вынести ситуацию в Белоруссии на обсуждение глав МИД ЕС и "все зависит от развития ситуации и действий властей" в Минске. При этом Чапутович назвал безосновательными утверждения Лукашенко о том, что Польша координировала протесты в Белоруссии после президентских выборов.
В свою очередь в правительстве ФРГ заявили, что выборы в Белоруссии не отвечали даже минимальным стандартам демократии. Как заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, Евросоюзу необходимо выработать общую позицию по ситуации в республике.
О несоответствии состоявшихся выборов стандартам и рекомендациям ОБСЕ заявили в МИД Австрии. Во внешнеполитическом ведомстве призвали белорусские стороны к диалогу, а Минск - к "немедленному освобождению всех активистов, правозащитников и журналистов, задержанных по политическим мотивам"
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в понедельник осудил применение сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии силы по отношению к демонстрантам в Минске. Поддержку белорусской оппозиции выразили также депутаты чешского парламента и лидеры политических партий Чехии. Тем временем финский президент Саули Ниинистё призвал Минск соблюдать права граждан, "в том числе свободу слова и собраний".
Предварительные результаты
В воскресенье в республике прошли президентские выборы. Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%. Остальные три кандидата получили по менее чем 2% голосов каждый.
После объявления результатов экзитполов в воскресенье вечером в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.