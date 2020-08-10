Россия, КНР и страны СНГ поздравили Лукашенко с победой. ЕС счел выборы недемократическими

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Лидеры России, Китая, ряда государств СНГ поздравили Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, в то время как в странах ЕС назвали выборы недемократическими и не исключили введения новых санкций против Минска.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в телеграмме.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении отметил, что Китай и Белоруссия являются "железными братьями" и всепогодными партнерами". Он также выразил уверенность в том, что Белоруссия под руководством Лукашенко "обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что победа на выборах, которые прошли "в сложной политической ситуации", говорит "о народной поддержке" стратегического курса Лукашенко.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что "высокая явка избирателей и результаты голосования еще раз продемонстрировали огромное доверие народа к Александру Лукашенко". Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Ереван и Минск продолжат "расширять взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений". Глава Таджикистана Эмомали Рахмон присоединился к поздравлениям в адрес Лукашенко, в то время как президент Украины Владимир Зеленский в записи в своем телеграм-канале призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от насилия.

ЕС может обсудить новые санкции

В западных странах с беспокойством восприняли последние события в Белоруссии. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал власти республики отказаться от применения силы в отношении протестующих против итогов президентских выборов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала точно считать голоса, отданные на выборах.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что ЕС может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. По его словам, он попросил вынести ситуацию в Белоруссии на обсуждение глав МИД ЕС и "все зависит от развития ситуации и действий властей" в Минске. При этом Чапутович назвал безосновательными утверждения Лукашенко о том, что Польша координировала протесты в Белоруссии после президентских выборов.