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Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства
Дворец правительства Ливана EPA-EFE/NABIL MOUNZER
Описание
Дворец правительства Ливана
© EPA-EFE/NABIL MOUNZER

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом заявил в понедельник во дворце Серай после заседания кабинета министр здравоохранения Хамад Хасан.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он журналистам, покидая дворец.

Министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар подтвердил это решение кабинета технократов. "Мы не уходим в отставку, чтобы снять с себя ответственность, - сказал он. - Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства".

Как объявлено журналистам во дворце Серай, премьер-министр Диаб официально сообщит об отставке правительства в своем выступлении по телевидению в 19:30 (время совпадает с московским).

Кабинет технократов был сформирован 21 января и получил вотум доверия 11 февраля. Правительство Диаба опиралось на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение (СДС) и шиитский тандем "Амаль" - "Хезболлах". Партии прозападного лагеря отказались от участия в кабинете и перешли в оппозицию.

Теги
ЛиванДиаб, Хасан
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