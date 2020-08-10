Крупнейшая партия ЕС призвала ввести санкции против Лукашенко и руководства Белоруссии

"Фракция Европейской народной партии в Европарламенте призывает к введению санкций против президента Белоруссии и руководства правоохранительных органов страны. ЕНП также настаивает на возобновлении программ ЕС по поддержке гражданского общества (в Белоруссии - прим. ТАСС). Враждебные акты правоохранительных органов против белорусов, также как фальсификация результатов выборов должны иметь последствия. Нам необходимы целенаправленные санкции против президента Александра Лукашенко и его окружения, а также руководства правоохранительных органов", - говорится в заявлении.

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 гг., а затем расширил их в 2011 году, обосновав это нарушением стандартов проведения выборов и нарушениями в сфере прав человека. В 2015-2016 гг. ЕС поэтапно приостановил действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил в силе оружейное эмбарго. ЕС мотивировал свои действия освобождением ряда заключенных в Белоруссии, которых Брюссель считал политическими.

По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.