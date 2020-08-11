Скрыться на острове: десять стран мира пробуют избежать пандемии благодаря своей географии

Почти все из них — государства южной части Тихого океана. Гражданство некоторых заранее можно было приобрести за твердую валюту

Извлечь пользу из невыгодного положения на периферии торговых путей? Вполне возможно. Маршалловым и Соломоновым островам, Микронезии, Кирибати, Палау, Самоа, Тонга, Вануату, Науру, Тувалу — островным государствам в Тихом океане — все еще удается избегать смертельной встречи с коронавирусом нового типа. В феврале, марте и апреле местные власти закрыли въезд для иностранных туристов и выезд для своих сограждан. Результат: ни одного зафиксированного случая COVID-19 и необычно высокие стандарты эпидемической безопасности. Ранее некоторые из счастливых островов предлагали свой паспорт в обмен на инвестиции. Когда мир справится с пандемией, интерес к этому вложению может существенно возрасти. Острова везения

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"Сейчас наша страна — возможно, самое защищенное место на планете", — считает посол Маршалловых островов в США Роксан Кабрал. На место своей работы в самую зараженную страну мира дипломат предпочла не отправляться. Назначение Кабрал получила в декабре 2019 года, но, несмотря на это, она по-прежнему дома. У международных организаций, следящих за сохранением экологии, острова на хорошем счету за меры по противодействию глобальному потеплению. В 2020-м архипелаг отличился еще раз: одним из первых, в начале марта, ограничил въезд для иностранцев и выезд для своих граждан. Связи с Китаем обрубили еще раньше — в феврале. Когда инкубационный период распространения коронавируса миновал, стало ясно, что пандемия, скорее всего, обойдет райский уголок стороной. Небольшой риск все же сохраняется из-за закупок, которые приходится делать за рубежом, хотя их объемы существенно снизили. Авиарейс, следующий с Гавайев на американскую территорию Гуам, несколько раз в неделю приземлялся на Маршалловых островах. После начала пандемии число посадок сократили до одной в месяц. Пассажирам (никто не получает маршалловых виз!) не позволяют выходить из салона. Оттуда выносят грузы и дезинфицируют их на месте. Теоретически добраться до тихоокеанского государства можно и вплавь, но это предприятие не из числа приятных. Иностранцев помещают на карантин сроком 21 день. Право сойти на берег они получают только после трех отрицательных тестов. Райский уголок загоняют в угол Западнее Маршалловых островов — в государстве Палау — также проводят социальное дистанцирование от остального мира. Итог — ровно тот же, что у соседей, но экономические потери воспринимаются жителями болезненнее. 60% поступлений в местный бюджет приносит туризм. После введения въездных ограничений пляжи райского архипелага пустуют, и гостиничные повара за неимением лучшего вынуждены завлекать своими услугами собственных соотечественников. Отсутствие случаев COVID-19 не спасло столицу страны город Корор от типичной паники, прокатившейся повсюду. Весной островитяне так же, как и во всем мире, принялись скупать туалетную бумагу, санитайзеры и алкоголь. Введение режима самоизоляции в Австралии и США укрепило у палаусцев страх полностью остаться без импорта. В прошлом такое уже случалось и всегда оборачивалось плохо. Вынужденно отгородившсь от цивилизации, островитяне первым делом приступили к созданию собственных запасов.

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Риск заразиться коронавирусом ощущается в Палау острее, чем на Маршалловых островах. Начиная с весны местное правительство возвращает на родину своих соотечественников. За рубежом островитяне попали в беду из-за скученности проживания, бедности и массового трудоустройства в общественных местах: в США доля тихоокеанцев, больных COVID-19, в несколько раз превышает средние показатели по стране. Несмотря на риск привезти домой коронаврирус, Палау согласилась на на экспатриацию соотечественников, а вот Маршалловы острова сказали своим согражданам "нет". До сих пор за рубежом остается даже семья министра здравоохранения этой страны Джека Ниденталя, и это не говоря о сотнях простых маршалльцев-экспатов . Курортный сбор

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Вопрос, какие тихоокеанские страны вывозят соотечественников домой, а какие нет, приобретает значение, выходящее за пределы региона. Некоторые из государств Тихого океана позволяют или вот-вот могут позволить приобретать свои паспорта за звонкую монету. Это меняет многое: инвестиция в гражданство экзотической страны вполне способна превратиться в спасительный вексель, дающий шанс избежать личной встречи с новой волной пандемии или даже "перезимовать" непредвиденную глобальную катастрофу. Исподволь за решениями островитян следят богатые люди по всему миру, которым уже известно, куда добрался коронавирус, а куда нет. Кирибати, где COVID-19 не обнаружен, еще в 1990-х позволяла покупать свой паспорт за инвестиции на сумму $15 тысяч. В 2004-м от этой практики отказались по причине коррупции. Однако с 2010-х возвращение к старым порядкам обсуждают вновь, причем по всему региону: в Тонга, Самоа, Палау, Тувалу, Микронезии, на Маршалловых и Соломоновых островах и в самой Кирибати. Расценки, правда, успели возрасти: до сотен тысяч долларов. Как сообщают на своих сайтах компании, занимающиеся инвестиционной иммиграцией, Вануату (еще одна страна без коронавируса) до пандемии согласилась принимать в свое подданство состоятельных иностранцев. Сумма взноса составляет $130 тысяч. После эпидемии сбавлять цены местные власти вряд ли будут. Для островного бюджета деньги не лишние, ведь, как и Палау, Вануату болезненно переживает потерю доходов от туризма, пляжи простаивают, а персонал отелей ищет себе новую работу. Проклятие островов

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