Скрыться на острове: десять стран мира пробуют избежать пандемии благодаря своей географии

Извлечь пользу из невыгодного положения на периферии торговых путей? Вполне возможно. Маршалловым и Соломоновым островам, Микронезии, Кирибати, Палау, Самоа, Тонга, Вануату, Науру, Тувалу — островным государствам в Тихом океане — все еще удается избегать смертельной встречи с коронавирусом нового типа. В феврале, марте и апреле местные власти закрыли въезд для иностранных туристов и выезд для своих сограждан. Результат: ни одного зафиксированного случая COVID-19 и необычно высокие стандарты эпидемической безопасности. Ранее некоторые из счастливых островов предлагали свой паспорт в обмен на инвестиции. Когда мир справится с пандемией, интерес к этому вложению может существенно возрасти.
Острова везения
"Сейчас наша страна — возможно, самое защищенное место на планете", — считает посол Маршалловых островов в США Роксан Кабрал. На место своей работы в самую зараженную страну мира дипломат предпочла не отправляться. Назначение Кабрал получила в декабре 2019 года, но, несмотря на это, она по-прежнему дома.
У международных организаций, следящих за сохранением экологии, острова на хорошем счету за меры по противодействию глобальному потеплению. В 2020-м архипелаг отличился еще раз: одним из первых, в начале марта, ограничил въезд для иностранцев и выезд для своих граждан. Связи с Китаем обрубили еще раньше — в феврале. Когда инкубационный период распространения коронавируса миновал, стало ясно, что пандемия, скорее всего, обойдет райский уголок стороной.
Небольшой риск все же сохраняется из-за закупок, которые приходится делать за рубежом, хотя их объемы существенно снизили. Авиарейс, следующий с Гавайев на американскую территорию Гуам, несколько раз в неделю приземлялся на Маршалловых островах. После начала пандемии число посадок сократили до одной в месяц. Пассажирам (никто не получает маршалловых виз!) не позволяют выходить из салона. Оттуда выносят грузы и дезинфицируют их на месте. Теоретически добраться до тихоокеанского государства можно и вплавь, но это предприятие не из числа приятных. Иностранцев помещают на карантин сроком 21 день. Право сойти на берег они получают только после трех отрицательных тестов.
Райский уголок загоняют в угол
Западнее Маршалловых островов — в государстве Палау — также проводят социальное дистанцирование от остального мира. Итог — ровно тот же, что у соседей, но экономические потери воспринимаются жителями болезненнее. 60% поступлений в местный бюджет приносит туризм. После введения въездных ограничений пляжи райского архипелага пустуют, и гостиничные повара за неимением лучшего вынуждены завлекать своими услугами собственных соотечественников.
Отсутствие случаев COVID-19 не спасло столицу страны город Корор от типичной паники, прокатившейся повсюду. Весной островитяне так же, как и во всем мире, принялись скупать туалетную бумагу, санитайзеры и алкоголь. Введение режима самоизоляции в Австралии и США укрепило у палаусцев страх полностью остаться без импорта. В прошлом такое уже случалось и всегда оборачивалось плохо. Вынужденно отгородившсь от цивилизации, островитяне первым делом приступили к созданию собственных запасов.
Риск заразиться коронавирусом ощущается в Палау острее, чем на Маршалловых островах. Начиная с весны местное правительство возвращает на родину своих соотечественников. За рубежом островитяне попали в беду из-за скученности проживания, бедности и массового трудоустройства в общественных местах: в США доля тихоокеанцев, больных COVID-19, в несколько раз превышает средние показатели по стране. Несмотря на риск привезти домой коронаврирус, Палау согласилась на на экспатриацию соотечественников, а вот Маршалловы острова сказали своим согражданам "нет". До сих пор за рубежом остается даже семья министра здравоохранения этой страны Джека Ниденталя, и это не говоря о сотнях простых маршалльцев-экспатов .
Курортный сбор
Вопрос, какие тихоокеанские страны вывозят соотечественников домой, а какие нет, приобретает значение, выходящее за пределы региона. Некоторые из государств Тихого океана позволяют или вот-вот могут позволить приобретать свои паспорта за звонкую монету. Это меняет многое: инвестиция в гражданство экзотической страны вполне способна превратиться в спасительный вексель, дающий шанс избежать личной встречи с новой волной пандемии или даже "перезимовать" непредвиденную глобальную катастрофу. Исподволь за решениями островитян следят богатые люди по всему миру, которым уже известно, куда добрался коронавирус, а куда нет.
Кирибати, где COVID-19 не обнаружен, еще в 1990-х позволяла покупать свой паспорт за инвестиции на сумму $15 тысяч. В 2004-м от этой практики отказались по причине коррупции. Однако с 2010-х возвращение к старым порядкам обсуждают вновь, причем по всему региону: в Тонга, Самоа, Палау, Тувалу, Микронезии, на Маршалловых и Соломоновых островах и в самой Кирибати. Расценки, правда, успели возрасти: до сотен тысяч долларов.
Как сообщают на своих сайтах компании, занимающиеся инвестиционной иммиграцией, Вануату (еще одна страна без коронавируса) до пандемии согласилась принимать в свое подданство состоятельных иностранцев. Сумма взноса составляет $130 тысяч. После эпидемии сбавлять цены местные власти вряд ли будут. Для островного бюджета деньги не лишние, ведь, как и Палау, Вануату болезненно переживает потерю доходов от туризма, пляжи простаивают, а персонал отелей ищет себе новую работу.
Проклятие островов
И все же перед приобретением тихоокеанского подданства в качестве второго резонно изучить географические обстоятельства, в которые страны региона поместила природа. По состоянию на 2019 год отдельные райские архипелаги — одни из наименее посещаемых государств на планете. Тон задает Тувалу, который в среднем принимает только около 200 туристов в год. В схожем положении Науру: всего 160. Отсутствие на архипелагах инфраструктуры объясняется не только их географической удаленностью. Эти cтраны находятся в зоне риска в связи с глобальным изменением климата. Рост температур в планетарном масштабе ведет к повышению уровня океана. Как следствие, к концу XXI века оба государства рискуют оказаться под водой.
В 2015-м выходец из Кирибати (еще одной рискующей страны) Иоане Теитиота стал первым на земле человеком, попросившим признать себя климатическим беженцем. Как утверждал Теитиота, оставаться на родине дальше было немыслимо. Воды Тихого океана якобы подбирались к его дому все ближе, пока вынужденный переселенец не понял, что единственное спасение — это бегство. Суд Новой Зеландии принять его доводы отказался. Однако на казус отреагировали в ООН, где объявили климатическую миграцию важным вызовом XXI века. И в число стран, столкнувшихся с этой угрозой, записали Кирибати.
Есть у райских островов и еще недостаток, помимо наступающих волн, — слабость местного здравоохранения. Пока ни одного случая COVID-19 не обнаружено, карликовые государства в безопасности. Но стоит на их землю прибыть хотя бы одному заразившемуся, ситуация способна резко поменяться. Возможности быстро свести на нет вспышку недуга у местных врачей нет: к отдельному от остального мира существованию они не готовы. На Палау это осознают особенно остро.
"Мы удаленная страна, мы — маленькие, и поэтому нам удается справляться с проблемной ситуацией. Но стоит только вирусу проникнуть к нам... вызовы, с которыми мы сталкиваемся, возрастут вдвое, хаос увеличится вдвое, и мы очень стремимся избежать такого развития событий", — говорит президент государства Томас Ременгесау. Вполне вероятно, он держит в уме пример соседней страны — Северных Марианских островов. Несмотря на все меры безопасности, в июле первых заразившихся COVID-19 выявили даже на их безопасном берегу. Сможет ли государство-карлик справиться с этим вызовом и как — покажет лишь время. Палау, Маршалловы острова и Тувалу замерли в ожидании.
Игорь Гашков