Тихановская не будет участвовать в акциях протеста

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской принял решение, что она не будет участвовать в акциях протеста. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Команда решила, что она (Тихановская - прим. ТАСС) не будет вести за собой людей на акции во избежание провокации со стороны властей в отношении участников мирного протеста", - отметила пресс-секретарь.

Красулина сказала, что "Тихановская, как командный человек, согласилась с нашим решением". "Мы видим, как сейчас белорусы устанавливают горизонтальные связи, формируя гражданское общество. Не надо замыкаться на одном лидере, сейчас каждый может стать этим лидером", - отметила представитель штаба.