{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

Тихановская не будет участвовать в акциях протеста

Как отметили в ее штабе, решение было принято, чтобы избежать "провокации со стороны властей в отношении участников мирного протеста"

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской принял решение, что она не будет участвовать в акциях протеста. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

На эту тему
Подведение итогов президентских выборов в Белоруссии - 2020. Онлайн

"Команда решила, что она (Тихановская - прим. ТАСС) не будет вести за собой людей на акции во избежание провокации со стороны властей в отношении участников мирного протеста", - отметила пресс-секретарь.

Красулина сказала, что "Тихановская, как командный человек, согласилась с нашим решением". "Мы видим, как сейчас белорусы устанавливают горизонтальные связи, формируя гражданское общество. Не надо замыкаться на одном лидере, сейчас каждый может стать этим лидером", - отметила представитель штаба.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Онлайн
Подведение итогов президентских выборов в Белоруссии - 2020. Онлайн
На пост претендуют Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень
Читать полностью