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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

В городе перестает работать мобильная связь

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили улицы в центре столицы, в том числе в районе стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент ТАСС.

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Там установлены металлические заграждения, на место прибывает спецтехника силовиков, в городе перестает работать мобильная связь. Обстановка пока остается спокойной, большого скопления людей не наблюдается.

Накануне в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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