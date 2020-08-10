Трамп призвал ввести в Портленд силы Национальной гвардии

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал ввести в охваченный беспорядками Портленд (штат Орегон) силы Национальной гвардии США. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"В Портленд, где ситуация вышла из-под контроля, нужно наконец-то, спустя три месяца, ввести Национальную гвардию. Мэр и губернатор ставят под угрозу жизни людей. Они понесут за это ответственность. Гвардия готова быть задействована немедленно", - написал он.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, не прекращаются в Портленде более 11 недель. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств, в том числе из Министерства внутренней безопасности США.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Для наведения порядка к местной полиции подключались подразделения Национальной гвардии, которые дислоцированы в каждом штате и подчиняются губернаторам штатов и президенту США.