Председательство ОБСЕ призывает Белоруссию к сдержанности на фоне протестов после выборов

ВЕНА, 10 августа. /ТАСС/. Председательство Албании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило в понедельник об обеспокоенности развитием событий в Белоруссии после выборов президента и призвало власти этой страны соблюдать обязательства ОБСЕ в сфере права на мирные собрания.

"Председательство Албании в ОБСЕ выразило обеспокоенность по поводу событий в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Председательство следило за сообщениями о протестах и применении силы против протестующих, а также о задержаниях и препятствии работе журналистов и СМИ, - говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ. - Албанское председательство призывает к полному соблюдению обязательств ОБСЕ, включая право на мирные собрания, а также призывает все стороны проявлять сдержанность в этот критический момент. Председательство продолжит внимательно следить за развитием событий".

По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.