Президент Австрии не будет поздравлять Лукашенко с переизбранием

ВЕНА, 10 августа. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не намерен направлять после выборов поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом со ссылкой на канцелярию главы государства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати.

"Лукашенко, которого только в ноябре [2019 года] принимали с визитом в Вене, не получит поздравительное письмо от федерального президента Александера Ван дер Беллена", - говорится в сообщении.

Австрийский МИД заявил в понедельник, что страна осуждает насилие после выборов президента Белоруссии, которые не отвечали международным стандартам и рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Вена также призвала белорусские власти немедленно освободить всех активистов, правозащитников и журналистов, задержанных по политическим мотивам.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. После объявления результатов экзитполов вечером в центре Минска и в некоторых других городах начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Миссии БДИПЧ ОБСЕ не была предоставлена возможность следить за выборами.

Лукашенко 11-12 ноября впервые с 2016 года совершил визит в Европейский союз, а именно в Австрию. Поездка в Вену и переговоры с австрийским президентом состоялись после отмены личных санкций ЕС против белорусского лидера. Евросоюз вводил визовые ограничения в отношении Белоруссии и Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в 2002 году, но в феврале 2016-го частично снял их.