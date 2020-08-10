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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Генсек ООН призвал власти Белоруссии к уважению права людей на мирные протесты

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает власти Белоруссии к сдержанности и уважению права людей на мирные собрания. Об этом заявил в понедельник на брифинге по видеосвязи его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в этой стране, в том числе за последовавшими после выборов протестами и насилием, - сказал он. - Генсек призывает белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение права народа на свободу выражения и мирные собрания".

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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