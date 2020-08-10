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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Британский МИД заявил о "серьезных изъянах" при проведении выборов в Белоруссии

Ведомство призвало власти Белоруссии воздерживаться от применения насилия по отношению к протестующим

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. МИД Великобритании призвал власти Белоруссии воздерживаться от применения насилия по отношению к протестующим после имевших "серьезные изъяны" президентских выборов в стране. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД Великобритании Джеймс Даддридж.

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"Соединенное Королевство призывает правительство Белоруссии воздерживаться от дальнейших актов насилия после имевших серьезные изъяны президентских выборов. Насилие и попытки белорусских властей подавить мирные протесты совершенно недопустимы", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

Великобритания также призывает белорусские власти "выполнять свои международные обязательства и оправдывать надежды" белорусского народа, "показавшего, что он требует демократии, соблюдения основополагающих свобод и права определять будущее независимой и суверенной Белоруссии".

В своем заявлении Даддридж обратил внимание на "отсутствие прозрачности в ходе всего избирательного процесса", задержание оппозиционных кандидатов, журналистов и участников протестов. "Мы глубоко обеспокоены тем, что, своевременно не направив соответствующих приглашений, Белоруссия помешала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совету Европы осуществлять наблюдение за выборами. Неприемлемо также то, что сотрудникам британского посольства и другим членам дипломатического сообщества мешали осуществлять их долг в качестве полностью аккредитованных наблюдателей", - добавил замминистра.

Теги
БелоруссияВеликобританияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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