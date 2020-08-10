Радикалы "Национального корпуса" сообщили, что примут участие в местных выборах на Украине

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Запрещенная в РФ партия "Национальный корпус" заявила о намерении принять участие в местных выборах на Украине, которые запланированы на 25 октября текущего года. Согласно сообщению организации в Youtube-канале в понедельник, об этом было объявлено во время всеукраинского съезда партии 8 августа в Одессе.

Радикалы "Национального корпуса" известны своими антироссийскими взглядами. Они неоднократно участвовали в нападениях на оппозиционные к действующей власти на Украине силы, в частности на офисы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В 2019 году добровольцы организации пытались препятствовать разведению сил в Донбассе.

Верховная рада 15 июля назначила очередные местные выборы в стране на 25 октября, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над украинско-российской границей.