Российское посольство не комментирует информацию о высылке дипломатов из Словакии

ПРАГА, 10 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Братиславе пока не комментирует информацию о высылке дипломатов РФ из Словакии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дипломатическом представительстве.

"Не комментируем данную информацию словацких СМИ", - сообщили в посольстве.

МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов, сообщило агентство Reuters.

Ранее братиславский телеканал Markiza сообщил, что власти Словакии высылают трех российских дипломатов. Согласно информации телеканала, речь идет о сотрудниках российских спецслужб.

По информации Bloomberg, Словакия высылает дипломатов по обвинению в шпионаже.