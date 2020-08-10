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Российское посольство не комментирует информацию о высылке дипломатов из Словакии

Ранее словацкие СМИ сообщили, что речь идет о сотрудниках российских спецслужб
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© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 10 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Братиславе пока не комментирует информацию о высылке дипломатов РФ из Словакии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дипломатическом представительстве.

"Не комментируем данную информацию словацких СМИ", - сообщили в посольстве.

МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов, сообщило агентство Reuters.

Ранее братиславский телеканал Markiza сообщил, что власти Словакии высылают трех российских дипломатов. Согласно информации телеканала, речь идет о сотрудниках российских спецслужб.

По информации Bloomberg, Словакия высылает дипломатов по обвинению в шпионаже.

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