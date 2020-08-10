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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

В центре Минска собралось около тысячи человек

Центр города перекрыт для движения автотранспорта

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Около тысячи человек пришли в центр Минска, в районе стелы "Минск - город-герой" и на проспекте Победителей. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

Подавляющее большинство собравшихся - молодежь. Часть из них пыталась выстроиться в цепь, сотрудники ОМОНа призвали других граждан "отойти от этих радикалов и спокойно отдыхать". Пока силы правопорядка активных действий не предпринимают. В район стянуты новые автозаки. Весь центр города перекрыт для движения автотранспорта, за исключением общественного.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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