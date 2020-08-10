Протестная демонстрация проходит в Варшаве после выборов президента Белоруссии

ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Акции протеста и демонстрации продолжаются в польской столице после состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. В понедельник представители белорусской диаспоры собрались в историческом центре Варшавы, чтобы продемонстрировать свою позицию о событиях в стране.

Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

Протесты, столкновения, взрывы. Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

Несколько сотен человек пришли к памятнику Николаю Копернику. Они развернули на площади большой бело-красно-белый флаг и держали в руках портреты задержанных в Белоруссии политиков, требуя их немедленного освобождения. "Минск и Варшава - общее дело!" - скандируют участники акции.

В ходе демонстрации организаторы заявили, что состоявшиеся в Белоруссии 9 августа выборы выиграл не Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская. Они призвали Европейский союз вмешаться в происходящее в стране и ввести санкции против белорусских силовых структур. К демонстрации присоединились депутаты польского парламента, выступив с речью в поддержку протестующих.

В Варшаве демонстрация у здания посольства прошла в воскресенье вечером спокойно. Несколько сотен человек пришли к зданию дипломатического представительства в масках, с бело-красно-белыми флагами. Польская полиция на разных языках призывала всех разойтись, так как в условиях эпидемии коронавируса массовые собрания в республике запрещены. Однако на эти призывы никто не реагировал.

"Да здравствует Беларусь", "Позор", "Остановить террор", "Громче" - скандировала толпа. Из колонок звучала песня Виктора Цоя "Перемен", которой подпевали собравшиеся. Сейчас у здания посольства все спокойно.