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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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В США заявили, что глубоко обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Белоруссии

В Вашингтоне призвали правительство Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздерживаться от применения силы

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за ситуацией вокруг Белоруссии и выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, отвечая на вопросы на брифинге для журналистов.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили [избирательный] процесс", - сказала она.

"Мы призываем правительство Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздерживаться от применения силы", - заключила Макинэни.

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СШАПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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