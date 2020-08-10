СМИ: у посольства Белоруссии в Киеве произошли стычки между митингующими и полицией

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Стычки митингующих с полицией произошли у посольства Белоруссии в Киеве, где в понедельник возобновилась акция граждан, которые не смогли проголосовать на выборах президента республики в минувшее воскресенье. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского бюро "Радио "Свобода".

"Во время потасовки на акции под посольством Белоруссии в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников", - говорится в нем. По предварительной информации, задержаны шесть человек, двое - за попытку забросать яйцами посольство.

Всего в митинге принимают участие несколько десятков человек, среди которых граждане Белоруссии, а также украинцы, которые пришли их поддержать.

В полиции пока не комментируют инцидент с задержанием.

По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.