{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

Милиция задерживает протестующих в центре Минска

Автозаки вплотную подъезжают к собравшимся и силовики быстро сажают людей в машины
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии в понедельник вечером приступили к активным задержаниям протестующих, собравшихся в центре Минска на проспекте Победителей.

На эту тему
Протесты, столкновения, взрывы. Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

Как передает корреспондент ТАСС, автозаки вплотную подъезжают к собравшимся и силовики быстро сажают людей в машины. К району задержания подтягивается спецтехника, включая водометы.

Милиция призывает собравшихся разойтись, в то же время со стороны района Старого города продолжают подходить новые группы протестующих.

В МВД республики сообщили, что обстановка находится под контролем. "Есть задержанные, пока не могу озвучить их количество. Работает оперативно-ситуационный штаб МВД, обстановка контролируемая", - сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Китай готовится ужесточить закон о защите государственного флага
Власти также обяжут библиотеки, музеи, прочие культурные и общественные организации "использовать флаг как средство пропаганды патриотизма"
Читать полностью