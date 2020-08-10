Милиция задерживает протестующих в центре Минска

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии в понедельник вечером приступили к активным задержаниям протестующих, собравшихся в центре Минска на проспекте Победителей.

Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

Протесты, столкновения, взрывы. Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

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Как передает корреспондент ТАСС, автозаки вплотную подъезжают к собравшимся и силовики быстро сажают людей в машины. К району задержания подтягивается спецтехника, включая водометы.

Милиция призывает собравшихся разойтись, в то же время со стороны района Старого города продолжают подходить новые группы протестующих.

В МВД республики сообщили, что обстановка находится под контролем. "Есть задержанные, пока не могу озвучить их количество. Работает оперативно-ситуационный штаб МВД, обстановка контролируемая", - сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.