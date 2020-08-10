Белый дом считает санкции КНР против официальных лиц США символическими

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Санкции Пекина в отношении 11 американских чиновников, политиков и крупных общественных деятелей являются символическими и малоэффективными. Это утверждала в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Мы, конечно, в курсе объявленных санкций. Вместо того, чтобы предпринять реальные действия, как, например, немедленная отмена закона об обеспечении национальной безопасности <...>, Коммунистическая партия Китая решила ответить этим символическим и малоэффективным действием", - убеждена она.

Макинэни отказалась сообщать о каких-либо ответных шагах, которые может готовить американская администрация. "Я не буду забегать вперед президента относительно каких-либо действий", - сказала она. Пресс-секретарь Белого дома утверждала также, что "все большее количество стран мира требуют реальных действий от Пекина". "Мяч находится на стороне Коммунистической партии Китая", - считает она.

Ранее китайские власти ввели санкции в отношении 11 американских чиновников, политиков и крупных общественных деятелей в ответ на шаги Министерства финансов США, предпринятые против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.

Решение коснулось сенаторов-республиканцев Марко Рубио (от штата Флорида), Теда Круза (Техас), Джоша Хоули (Миссури), Тома Коттона (Арканзас) и Пэта Туми (Пенсильвания), а также конгрессмена Криса Смита, директора организации "Национальный фонд содействия демократии" Карла Гершмана, президента Национального демократического института международных отношений Дерека Митчелла, президента Международного республиканского института Дэниела Туининга, исполнительного директора правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота и президента организации Freedom House Майкла Абрамовица.

7 августа Минфин США объявил о введении санкций в отношении 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга. В список лиц, на которых распространяются эти меры, попала глава администрации специального административного района КНР Кэрри Лам.