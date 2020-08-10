Высылка российских дипломатов из Словакии. Главное

Министерство иностранных дел Словакии 10 августа заявило, что трех сотрудников посольства России в Братиславе выдворяют из страны.

Что произошло?

Сотрудники посольства РФ должны будут покинуть Словакию в течение недели.

Власти Словакии считают, что деятельность российских дипломатов нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

По данным канала Markiza, речь идет о сотрудниках российских спецслужб.

Издание aktuality.sk утверждает, что дипломаты были объявлены персонами нон грата 6 августа.

Как реагируют российские власти?