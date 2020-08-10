Высылка российских дипломатов из Словакии. Главное

Министерство иностранных дел Словакии 10 августа заявило, что трех сотрудников посольства России в Братиславе выдворяют из страны.
Что произошло?
- Сотрудники посольства РФ должны будут покинуть Словакию в течение недели.
- Власти Словакии считают, что деятельность российских дипломатов нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
- По данным канала Markiza, речь идет о сотрудниках российских спецслужб.
- Издание aktuality.sk утверждает, что дипломаты были объявлены персонами нон грата 6 августа.
Как реагируют российские власти?
- Российское посольство в Братиславе пока не комментирует информацию о высылке дипломатов РФ.
- Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва будет вынуждена рассмотреть симметричные ответные меры в связи с произошедшим. Слуцкий не исключает "варианта очередной провокации".
- Зеркальный ответ на действия Словакии пообещали и в российском МИД.