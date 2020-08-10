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Высылка российских дипломатов из Словакии

Высылка российских дипломатов из Словакии. Главное

© REUTERS/Mike Segar
Сотрудники посольства РФ должны будут покинуть Словакию в течение недели

Министерство иностранных дел Словакии 10 августа заявило, что трех сотрудников посольства России в Братиславе выдворяют из страны.

Что произошло?

  • Сотрудники посольства РФ должны будут покинуть Словакию в течение недели.
  • Власти Словакии считают, что деятельность российских дипломатов нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
  • По данным канала Markiza, речь идет о сотрудниках российских спецслужб.
  • Издание aktuality.sk утверждает, что дипломаты были объявлены персонами нон грата 6 августа. 

Как реагируют российские власти?

  • Российское посольство в Братиславе пока не комментирует информацию о высылке дипломатов РФ.
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва будет вынуждена рассмотреть симметричные ответные меры в связи с произошедшим. Слуцкий не исключает "варианта очередной провокации".
  • Зеркальный ответ на действия Словакии пообещали и в российском МИД.
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