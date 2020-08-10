Белый дом назвал неподтвержденными и необоснованными утверждения о России и талибах

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Утверждения о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих являются неподтвержденными и необоснованными. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"То, что [газета] The New York Times изначально сообщила об этом, является неподтвержденным и необоснованным. Президент [США Дональд Трамп] всегда действует в интересах своих военнослужащих", - отметила она.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в Twitter, что разведка США признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Затем должностные лица США высокого ранга неоднократно комментировали эти сведения, признавая, что никаких подтверждений им не нашли.