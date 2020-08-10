В центре Минска силовики разгоняют протестующих с применением спецсредств

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения белорусских правоохранительных органов приступили вечером в понедельник к разгону нескольких тысяч протестующих, собравшихся в центре Минска. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, протестующие были зажаты силовиками с двух сторон на проспекте Победителей, после чего толпа начала рассеиваться в близлежащие дворы в районе Старого города.

Слышны крики и взрывы светошумовых гранат. К месту событий подтянуты подразделения Внутренних войск Белоруссии.

Проводятся активные задержания манифестантов, при этом силовики действуют жестко.

На всех улицах в центре города дежурят усиленные наряды милиции. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее факт начала задержаний протестующих подтвердили в МВД Белоруссии.

Накануне в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.