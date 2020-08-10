Участники антиправительственных протестов вновь перекрыли улицы Софии

СОФИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов, которые уже 33 дня продолжаются в Болгарии, в очередной раз перекрыли улицы болгарской столицы. В традиционном митинге и шествии, который начался в 20:00 (время совпадает с московским) принимают участие несколько тысяч человек.

Как сообщает корреспондент ТАСС, начало протесту в понедельник положила символическая церемония передачи книг, которые протестующие, по их заявлениям, собрали для повышения образованности правительства. После этого на митинге прозвучали традиционные призывы к отставке правительства и главного прокурора Ивана Гешева. По центральным улицам болгарской столицы прошло массовое шествие. Сходные акции прошли и в других городах Болгарии.

Участники протестов утверждают, что кабинет министров погряз в коррупции и за время своей работы не смог обеспечить гражданам благополучную жизнь и достойную заработную плату. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, тогда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, в них участвуют преимущественно молодые люди.

Требования отставки президента

В понедельник в интернете начали собирать подписи с требованием отставки президента Радева. По утверждению газеты Monitor, инициативу уже поддержали несколько тысяч человек. Главу государства обвиняют в том, что он "устроил хаос в отношениях между органами власти", не считается с мнением парламента, нарушает Конституцию Болгарии, а также "призывает к внешней политике, которая отдаляет страну от Европейского союза и НАТО", но "сближает с антидемократическими режимами".

На данный момент палаточные городки участников акции установлены на центральной софийской магистрали - Цариградском шоссе - в районе Орлова моста и площади Независимости, между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента. Однако участники протеста намерены восстановить лагерь и в районе Софийского университета, который они демонтировали утром в понедельник.

Шествие по улицам Софии продолжается, дорожное движение в центральной части города блокировано.