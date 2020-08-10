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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

Помпео назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

США также призывают власти Белоруссии воздержаться от применения силы к протестующим

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. США считают состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы несвободными и несправедливыми. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми, - отмечается в тексте. - Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс".

Соединенные Штаты также призывают власти Белоруссии уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы.

"Мы призываем власти Белоруссии уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных, - отмечается в тексте. - Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях".

Теги
БелоруссияСШАПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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