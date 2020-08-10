По всему центру Минска слышны взрывы светошумовых гранат

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Центр Минска окутан дымом светошумовых гранат, повсеместно слышны звуки клаксонов автомобилей, водители которых выражают таким образом свою солидарность с протестующими. Как передает корреспондент ТАСС, в ряде мест манифестанты начали бросать в сотрудников органов правопорядка бутылки.

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Силовики реагируют предельно быстро и жестко, массово задерживая людей. Только по наблюдению корреспондента агентства, число задержанных превысило сотню. Сейчас в центре города количество протестующих достигает ориентировочно тысячи человек.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова, в операции задействованы подразделения внутренних войск. "Ситуация контролируемая", - добавила она. О количестве задержанных она говорить не стала, отметив, что "поступающие данные в настоящее время анализируются".

При этом жители собираются в понедельник и в спальных районах, таких как Малиновка, Юго-Запад, Каменная Горка. Сотни людей выстраивались вдоль магистралей, ведущих к центру столицы. Там милиции нигде не наблюдалось. В акции принимали участие граждане всех возрастов. С наступлением темноты они зажигали фонарики на своих телефонах в знак солидарности с протестующими.