В США не считают, что Пекин изменит позиции по Гонконгу

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Вашингтон не испытывает оптимизма по поводу того, что власти Китая могли бы изменить свою позицию по отношению к Гонконгу. С таким заявлением выступил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в ходе видеоконференции, организованной Американским консервативным союзом.

Главе американского внешнеполитического ведомства был задан вопрос относительно решения властей Гонконга задержать оппозиционного медиамагната Джимми Лая. "Это очень печально", - указал Помпео, назвав оппозиционного активиста "патриотом, который <...> хотел, чтобы у жителей Гонконга были основополагающие свободы". "Коммунистическая партия Китая (КПК) обещала им, что у них будут эти свободы, когда они заключали соглашение (Объединенную китайско-британскую совместную декларацию о передаче Гонконга КНР, подписанную в 1984 году - прим. ТАСС) с Великобританией, а теперь КПК решила, что Гонконг будет лишь очередным коммунистическим городом", - сказал госсекретарь.

"Мы пытались создать инициативы, которые позволили бы КПК переосмыслить свою позицию [по отношению к Гонконгу] , - отметил Помпео. - Но я не испытываю оптимизма относительно того, что они изменят свое поведение, учитывая то, что мы наблюдали сегодня утром и в последнюю неделю". Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон не позволит Пекину "извлечь выгоду из своего отношения к жителям Гонконга".

Утром в понедельник полиция Гонконга арестовала семь человек, подозреваемых в совершении таких преступлений, как сговор с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности. Среди них - известный оппозиционный медиамагнат Джимми Лай, владелец газеты The Apple Daily. Он считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге и поддерживает тесные связи с политической элитой США. Госсовет КНР выразил поддержку властям Гонконга в связи с задержаниями.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, являющемся специальным административным районом Китая. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации.