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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Милиция в Минске применила слезоточивый газ против протестующих

Издание "Наша Нива" утверждает, что его корреспондент получила травму ноги якобы в результате попадания резиновой пули
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Белорусская милиция пустила в ход слезоточивый газ для рассеивания протестующих в районе метро "Пушкинская" в Минске. Именно туда из центра города было вытеснено большинство манифестантов, передает корреспондент ТАСС.

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Силы МВД продолжают задержания. На месте были замечены две скорые. Официальных данных о пострадавших в настоящий момент нет. Между тем, как утверждает издание "Наша Нива", ее корреспондент получила травму ноги якобы в результате попадания резиновой пули.

Как отмечает корреспондент ТАСС, в результате действий сотрудников правопорядка манифестанты были рассеяны, крупных групп протестующих в настоящий момент уже нет.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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