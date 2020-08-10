Милиция в Минске применила слезоточивый газ против протестующих

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Белорусская милиция пустила в ход слезоточивый газ для рассеивания протестующих в районе метро "Пушкинская" в Минске. Именно туда из центра города было вытеснено большинство манифестантов, передает корреспондент ТАСС.

Силы МВД продолжают задержания. На месте были замечены две скорые. Официальных данных о пострадавших в настоящий момент нет. Между тем, как утверждает издание "Наша Нива", ее корреспондент получила травму ноги якобы в результате попадания резиновой пули.

Как отмечает корреспондент ТАСС, в результате действий сотрудников правопорядка манифестанты были рассеяны, крупных групп протестующих в настоящий момент уже нет.