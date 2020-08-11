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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Сенатор США призвал власти Белоруссии пересчитать голоса или провести повторные выборы

Роберт Менендес считает, что "выборы были фальсификацией и трагедией для белорусов, которые сильно рисковали ради свободы"

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) считает, что власти Белоруссии должны пересчитать голоса или провести повторные президентские выборы.

"Выборы были фальсификацией и трагедией для белорусов, которые сильно рисковали ради свободы. Продолжающиеся репрессии против демократической оппозиции, а также арест гражданина США Виталия Шклярова полностью неприемлемы, - отмечается в заявлении законодателя, распространенном в понедельник его пресс-службой. - Международное сообщество должно сейчас не колебаться в поддержке демократии, прав человека и чаяний граждан республики, которые так сильно заслуживают выбрать своего представителя".

"Администрация [президента США] Дональда Трампа должна ясно заявить, что никакие последние достижения в американо-белорусских отношениях не будут иметь ценности, пока власти Белоруссии не посчитают правильно голоса или не проведут повторные выборы согласно международным, демократическим стандартам, - считает сенатор. - Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против [президента] Александра Лукашенко и его окружения".

Теги
БелоруссияСШАПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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