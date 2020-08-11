Помпео совершает визит в страны Центральной и Восточной Европы на фоне пандемии

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отправляется с официальным визитом в страны Центральной и Восточной Европы, где намерен обсудить борьбу с распространением нового коронавируса, восстановление от последствий пандемии, а также вопросы обороны, экономического развития, энергетической безопасности и демократические ценности. Турне шефа американской дипломатии, во время которого он посетит Чехию, Словению, Австрию и Польшу, продлится с 11 по 15 августа.

"Я ожидаю, что это будет очень важная и продуктивная поездка", - заявил на пресс-конференции на прошлой неделе сам руководитель внешнеполитического ведомства, назвав все четыре страны "прекрасными друзьями Америки".

Поездка госсекретаря состоится на фоне объявленных планов США о передислокации войск за пределы Германии.

Противодействие России и Китаю вместе с Прагой

Свое европейское турне шеф американской дипломатии начнет с Чехии, куда прибудет во вторник. В Пльзене, как отмечают в Госдепартаменте, он вместе с главой МИД республики Томашем Петржичеком примет участие в "праздновании освобождения Западной Чехословакии американской армией во время Второй мировой войны". "Мы вместе работаем над укреплением безопасности и продвижением экономического развития и демократических ценностей во всем регионе, защищая основные права человека. Я думаю, что все это будет важными темами на переговорах госсекретаря [в Чехии]. Мы, безусловно, рассчитываем на Чешскую Республику как на партнера в регионе и по всему миру, за пределами Европы и трансатлантического региона. Это включает Афганистан, Ирак, а также Сирию", - заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга для журналистов и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в связи с визитом.

В Праге госсекретарь встретится с премьер-министром Андреем Бабишем, чтобы обсудить сотрудничество в области ядерной энергетики, сферы безопасности, торговли, а также "усилия по противодействию злонамеренным действиям России и коммунистического Китая", утверждали в американском внешнеполитическом ведомстве.

В среду, 12 августа президент Чехии Милош Земан примет Помпео с коротким "визитом вежливости", отметил и. о. помощника госсекретаря. Чешские СМИ не исключают, что руководитель Госдепартамента будет лоббировать интересы американской компании Westinghouse ("Вестингауз") перед предстоящим тендером на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики.

Декларация о безопасности создания сетей 5G в Словении

Помпео станет первым с 2001 года главой американского внешнеполитического ведомства, который посетит Словению. В четверг, 13 августа он проведет переговоры с президентом Борутом Пахором и премьер-министром Янезом Яншей о "возможности более тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Словенией в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, включая ядерную энергетику и интеграцию Западных Балкан". После этого госсекретарь и глава МИД Словении Анже Логар подпишут декларацию о безопасности создания сетей мобильной связи пятого поколения 5G. Рикер отметил, что эта декларация похожа на аналогичные документы, которые США подписывали с другими странами. В ней говорится о "важности обеспечения безопасности сетей и использования услуг безопасных поставщиков [сетевого оборудования]", добавил дипломат.

Стратегическое партнерство с Австрией

Госсекретарь в пятницу, 14 августа отправляется в Австрию, единственную не состоящую в НАТО страну, которую он намерен посетить в ходе турне. В Вене Помпео обсудит с канцлером Себастьяном Курцем американо-австрийское стратегическое партнерство, ситуацию вокруг Западных Балкан, Израиля, Венесуэлы, Косова, Афганистана, а также стран Ближнего Востока и Африки, двусторонние вопросы торговли и инвестиций.

"Стоит отметить, что Австрия является крупным инвестором в Соединенные Штаты, и ряд австрийских компаний недавно взял на себя инвестиционные обязательства на миллиарды долларов, что приведет к созданию сотен рабочих мест в Америке. Соединенные Штаты являются вторым по величине после Германии экспортным рынком Австрии. Поэтому двусторонняя торговля между США и Австрией имеет тенденцию к росту, и это важная тема", - подчеркнул Рикер. Он напомнил, что Курц должен был в марте встретиться в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Этот визит был отложен в связи с пандемией нового коронавируса.

Шеф американской дипломатии также проведет переговоры с генеральным директором находящегося в Вене Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Соглашение о военном сотрудничестве в Польше

В заключительной части своего европейского турне Помпео посетит Польшу. Госсекретарь 15 августа проведет переговоры с президентом страны Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и главой МИД Яцеком Чапутовичем. Кроме того, руководитель Госдепартамента подпишет в ходе запланированного визита новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве. В рамках достигнутых договоренностей в Польшу будут дополнительно переброшена по меньшей мере тысяча американских военнослужащих и создан передовой элемент командования 5-го корпуса из штата Кентукки. На западе страны планируется создать Центр боевой подготовки, в городе Ласке разместить эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а в городе Люблинце - подразделение американского спецназа.

Польша и США обсуждают варианты усиления американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Сейчас в республике дислоцированы, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.

Ранее американский министр обороны Марк Эспер заявил, что Вашингтон проводит перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и ее сдерживания.

"Визит госсекретаря приурочен также к столетней годовщине Варшавской битвы 1920 года, в которой польские войска разгромили большевиков", - утверждают в американском внешнеполитическом ведомстве. "В этом месяце исполняется также 40 лет со дня основания "Солидарности", свободного профсоюза и политического общественного движения, которое так много сделало для краха коммунизма в Европе, падения железного занавеса и возвращения региона на Запад", - сказал Рикер.