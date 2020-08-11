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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Протестующие в Минске уже в течение четырех часов сопротивляются силовикам

После полуночи в городе продолжаются стычки одновременно в нескольких местах

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Белорусские силы правопорядка в течение уже четырех часов не могут полностью прекратить массовые акции протеста в Минске. После полуночи в городе продолжаются стычки одновременно в нескольких местах.

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Правоохранители взяли под полный контроль центральные районы белорусской столицы, где изначально в понедельник возникли протесты. Эта часть Минска полностью блокирована. Однако спонтанные манифестации стали возникать в прилегающих кварталах.

В настоящее время очаги протестов сохраняются в трех районах города - около метро "Пушкинская", в районе Парка Горького и площади Бангалор. Силовики применят спецсредства, в том числе слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Корреспондент ТАСС мог наблюдать, как в сторону этих районов направляются десятки карет скорой помощи и колонны машин внутренних войск.

Точных данных о числе задержанных и пострадавших в настоящий момент нет. МВД официально сообщило о гибели одного из манифестантов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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