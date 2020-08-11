Трамп заявил о стрельбе около Белого дома

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифинга и подтвердил факт стрельбы около Белого дома.
Ранее Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме в понедельник. Спустя около пяти минут после начала брифинга к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.
Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf— Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020
Журналисты телеканала Fox News при этом сообщали, что у Белого дома слышны выстрелы.