Трамп заявил о стрельбе около Белого дома

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифинга и подтвердил факт стрельбы около Белого дома.

Ранее Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме в понедельник. Спустя около пяти минут после начала брифинга к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.