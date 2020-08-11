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Трамп заявил о стрельбе около Белого дома

Ранее президент США неожиданно прервал пресс-конференцию и вышел из зала в сопровождении охраны
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифинга и подтвердил факт стрельбы около Белого дома.

Ранее Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме в понедельник. Спустя около пяти минут после начала брифинга к президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.

Журналисты телеканала Fox News при этом сообщали, что у Белого дома слышны выстрелы.

 

Теги
СШАТрамп, Дональд
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