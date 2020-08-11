Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил на саммит Группы семи (G7) российского лидера Владимира Путина.

"Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Белом доме в понедельник.

Трамп также отметил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США. "Я больше настроен на то, чтобы сделать это когда-нибудь после выборов", - сказал он.