Помпео заявил, что у США есть доказательства сотрудничества TikTok с властями Китая

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. США располагают свидетельствами того, что китайские технологические компании, работающие в США, в том числе социальная сеть TikTok ("ТикТок"), передают данные пользователей властям в Пекине. С таким утверждением выступил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Newsmax TV .

Ему был задан вопрос о том, есть ли у американских властей доказательства того, что социальные сети TikTok и WeChat, а также компания Huawei, передают данные американских пользователей властям КНР. "Каждая из этих компаний имеет обязательства перед партией - не просто перед людьми, а перед Коммунистической партией Китая. Им говорят, что, если они хотят работать за рубежом, они должны быть готовы к тому, чтобы передавать информацию", - ответил Помпео.

"Мы знаем намного больше, но я не могу распространяться об этом", - подчеркнул госсекретарь. "США знают наверняка, что эти компании используются в интересах национальной безопасности Китая, и мы считаем, что это неприемлемо", - заключил он.

Посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай, выступая в минувший вторник на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, указал на то, что США не предоставили доказательств связи TikTok с правительством Китая. "Я не думаю, что есть свидетельства того, что та или иная компания передает эти данные [пользователей] китайскому правительству, - отметил посол. - Люди выступают с утверждениями, но не представляют нам доказательств".

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить китайскую компанию ByteDance, владеющую социальной сетью, отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Microsoft ранее заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у ByteDance и планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США не будет передаваться за пределы страны.