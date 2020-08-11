СМИ: власти Колумбии депортируют трех военных Венесуэлы за нарушение границы

БОГОТА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Колумбии депортируют в ближайшее время трех венесуэльских военнослужащих, которые нарушили государственную границу. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo со ссылкой на источник в миграционной службе.

По ее данным, трое граждан Венесуэлы были задержаны колумбийцами в воскресенье в муниципалитете Урибия (северо-восточный департамент Гуахира). Военнослужащие Боливарианской Республики, которые следили за пограничными тропами, зашли на территорию Колумбии в поисках воды. В настоящее время представители колумбийской миграционной службы проводят допрос венесуэльцев перед их депортацией.

Отмечается, что к венесуэльским гражданам относились с уважением. Заявления от МИД Колумбии пока не ожидается.