Помпео заявил, что Иран, Китай и Россия пытаются влиять на американцев перед выборами

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что Иран, Китай и Россия предпринимают попытки распространения заведомо ложной информации с целью влияния на настроения американцев и исход предстоящих президентских выборов в стране. С этими утверждениями руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в понедельник в эфире телеканала Newsmax TV .

Помпео попросили прокомментировать утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что власти Китая желают победы на президентских выборах в США Джозефа Байдена, являющегося сейчас наиболее вероятным кандидатом от демократов. Как отметил госсекретарь США, многие американские ведомства работают над тем, чтобы предстоящие в стране президентские выборы были "свободными и честными". "Уверен, мы сможем это обеспечить", - сказал он.

"Вместе с тем нет сомнений, что иранцы, китайцы, а также россияне проводят операции с целью оказания влияния в США. Наша обязанность состоит в том, чтобы блокировать распространение заведомо ложной информации, рассказывать американцам об имеющихся в связи с этим опасностях", - добавил Помпео. По его словам, "никого не должно удивлять", что Китай желает действующему президенту США Дональду Трампу поражения на выборах.

Обвинения во вмешательстве

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года американский Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник сообщил, что заявления Белого дома о вмешательстве Китая в президентские выборы США следует считать "смехотворными вымыслами" и откровенной клеветой.