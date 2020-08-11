Трамп считает возможной госизменой слежку за его предвыборным штабом в 2016 году

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает возможной госизменой слежку администрации Барака Обамы за его предвыборным штабом в 2016 году.

"[Администрация] Обамы шпионила за моей предвыборной кампанией. Посмотрите, что случилось - они (сотрудники спецслужб при администрации Обамы - прим. ТАСС) были пойманы, пойманы с поличным, - сказал Трамп в понедельник на брифинге в Белом доме. - Это, возможно, госизмена. Они сделали ужасные вещи, чего раньше, вероятно, и не было. Никто ранее не был пойман с этим".

"[Администрация] использовала разведывательные службы нашей страны, чтобы шпионить за моей кампанией, многие люди замешаны, - отметил он. - <...> Президент Обама знал об этом, [бывший вице-президент США] Джозеф Байден знал, [экс-директор ФБР Джеймс] Коми и [экс-директор Национальной разведки Джеймс] Клэппер знали".

По его словам, в подтверждение тому есть документы. "Подобное не должно когда-либо повториться с президентом США. Это политическое преступление века. Посмотрим, что с ними со всеми будет", - сказал глава Белого дома.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование охотой на ведьм и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.