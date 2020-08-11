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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Силовики завершили операцию по вытеснению манифестантов с улиц Минска

Противостояние с протестующими продолжалось семь часов

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Белорусские силы правопорядка снимают оцепление в центре Минска. После продолжавшегося семь часов противостояния с протестующими милиции удалось вытеснить их с улиц города. Как передает корреспондент ТАСС, спецподразделения МВД начали покидать центральные проспекты белорусской столицы.

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Ранее корреспондент ТАСС сообщал с места событий, что усиленные наряды милиции при поддержке частей внутренних войск в полной экипировке начали движение по проспекту Притыцкого в районе Кунцевщина белорусской столицы.

За шеренгами силовиков двигались автозаки и другой спецтрансопрт МВД. Манифестанты забрасывали их бутылками. Они возвели баррикады из бетонных свай и металлической арматуры, перекрыв автомагистраль.

Силовикам противостояли около 200 молодых людей спортивного телосложения.

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