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Командование в Ираке опровергло сведения об атаке боевиков на колонну США

Ранее агентство Reuters сообщило, что в районе границы Ирака и Кувейта произошел взрыв в результате нападения боевиков шиитской группировки на конвой военной техники США

ТАСС, 11 августа. Представитель Объединенного оперативного командования иракской армии генерал Тахсин аль-Хафаджи опроверг сообщения об атаке боевиков на колонну военной техники США у границы с Кувейтом.

"Объединенное оперативное командование отрицает сведения [об атаке]", - сказал генерал подразделению телеканала СNN на арабском языке.

В понедельник агентство Reuters информировало со ссылкой на источники в иракских службах безопасности, что в районе границы Ирака и Кувейта прогремел взрыв. По информации собеседников агентства, он произошел в результате нападения боевиков шиитской группировки на конвой военной техники США.

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