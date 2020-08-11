США призвали Китай "восстановить верховенство закона в Гонконге"

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. США обеспокоены арестом в Гонконге оппозиционного медиамагната Джимми Лая и призывают "восстановить верховенство закона" в китайском специальном административном районе. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером пресс-службой Белого дома заявлении помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Мы глубоко обеспокоены арестом гонконгского бизнесмена, издателя и известного сторонника демократии Джимми Лая", - сказал чиновник. По его утверждению, закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге лишает население района их основных прав и свобод, усиливает контроль Коммунистической партии Китая.

Арест медиамагната О'Брайен назвал попыткой "запугать представителей политической оппозиции, а также подавить свободные и независимые СМИ". "Мы выступаем в поддержку Джимми Лая, его сыновей, коллег и призываем Пекин отменить закон о национальной безопасности, немедленно восстановить верховенство закона в Гонконге", - говорится в заявлении.

Утром в понедельник полиция Гонконга арестовала семь человек, подозреваемых в совершении таких преступлений, как сговор с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности. Среди них - известный оппозиционный медиамагнат Джимми Лай, владелец газеты "Пинго жибао". Он считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге и поддерживает тесные связи с политической элитой США. Госсовет КНР выразил поддержку властям Гонконга в связи с задержаниями.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, являющемся специальным административным районом Китая. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации.