Избирком Боливии предложил принять закон о переносе выборов для прекращения протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии, выполняющий функции Центризбиркома, предложил принять закон о переносе президентских выборов на 18 октября для урегулирования ситуации с протестами и перекрытием дорог. Текст документа с инициативой опубликовал в понедельник экс-президент Эво Моралес, выразивший поддержку предложению.

"Я призываю лидеров общественных и народных движений рассмотреть черновой вариант меморандума о взаимопонимании, разработанный ВИС и общественными организациями при наблюдении ООН. Согласно нему, 18 октября - это окончательная дата выборов, и они не могут быть перенесены", - написал он в Twitter.

В документе, подписанном председателем ВИС Сальвадором Ромеро, говорится, что инстанция обязуется "договориться с органом законодательной власти о принятии закона, согласно которому голосование на всеобщих выборах пройдет 18 октября".

Ранее Ромеро объявил о том, что ВИС без согласования с парламентом принял решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Моралес и его сторонники назвали постановление избиркома незаконным. В стране начались протесты, участники которых блокировали трассы. По словам временных властей, из-за перекрытия дорог в больницах стали наблюдаться перебои с поставками медсредств.

О необходимости проведения выборов

Президентские выборы, созванные после отставки Эво Моралеса с поста главы государства на фоне протестов в ноябре прошлого года, изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.

В начале июня ВИС предложил провести выборы 6 сентября. Парламент одобрил соответствующий закон, а Аньес подписала его, хотя и выразила несогласие с решением, так как считает, что эпидемиологическая обстановка в Боливии пока не позволяет провести выборы. Группа ученых, консультирующая правительство, также рекомендовала ВИС перенести выборы из-за коронавируса.