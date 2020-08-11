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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Конгрессмены США призвали власти Белоруссии "прекратить бессмысленные акты насилия"

Элиот Энгел и Майкл Маккол считают, что суверенитет и независимость республики укрепится только в случае полного соблюдения властями демократических принципов

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец комитета Майкл Маккол (от штата Техас) призвали белорусские власти прекратить "бессмысленные акты насилия".

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"Мы серьезно обеспокоены арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей в форме и в штатском, - отмечается в тексте совместного заявления законодателей, распространенном в понедельник вечером. - Вместо заранее сфальсифицированных выборов граждане республики заслуживают выбрать своего представителя, осуществлять свои основные права без боязни подвергнуться насилию".

"Выступаем в поддержку тех, кто смело рискует собой ради продвижения свободного и демократического общества. Призываем президента Александра Лукашенко прекратить бессмысленные акты насилия", - отметили Энгел и Маккол.

По их мнению, суверенитет и независимость Белоруссии укрепится только в случае полного соблюдения властями демократических принципов.

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БелоруссияСШАПротесты в Белоруссии после выборов президента
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