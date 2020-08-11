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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Байден выступил в поддержку участников протестов в Белоруссии

По словам наиболее вероятного кандидата от демократов на президентских выборах в США, в протестах участвуют "люди, требующие точного подсчета голосов"

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден выступает в поддержку участников акций протеста в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в понедельник на сайте Medium.

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"Я поддерживают тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента [Александра] Лукашенко уважать права участников мирных протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", - отметил Байден, который ранее являлся вице-президентом США. Он заверил, что в случае победы на выборах его администрация "никогда не будет уклоняться от поддержки демократических принципов и прав человека".

Как полагает Байден, "народ Белоруссии требует, чтобы его услышали после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента Александра Лукашенко". По утверждению американского политика, во время состоявшихся в Белоруссии выборов имели место фальсификации. По словам Байдена, в протестах участвуют "люди, требующие точного подсчета голосов".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАБайден, Джозеф (Джо)Протесты в Белоруссии после выборов президента
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