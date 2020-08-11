В полиции Гонконга объяснили аресты оппозиционеров

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 августа. /ТАСС/. Аресты десяти оппозиционных активистов в Гонконге связаны с их деятельностью вокруг призывов к иностранным государствам и организациям ввести санкции в отношении этого специального административного района Китая. Об этом сообщила во вторник газета The Standard со ссылкой на полицию.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

По ее утверждениям, шестеро подозреваемых в нарушении нового закона о национальной безопасности действовали в составе организованной группы. "Мы установили, что этой шайкой заправляли двое мужчин и женщина", - приводит издание комментарий старшего суперинтенданта полиции Стива Ли из нового подразделения по обеспечению нацбезопасности. По его словам, группа продолжала активно действовать и после вступления в силу нового закона 30 июня, и в этом деле "было замешано много денег". Некоторые из задержанных, связанные с медиабизнесом, занимались финансированием этого "проекта", используя зарубежные банковские счета.

В понедельник утром из своего особняка полицией был выведен в наручниках мультимиллионер и оппозиционный активист Джимми Лай (Ли Чжиин) - владелец газеты "Пинго жибао". Медиамагнат обвиняется в сговоре с иностранными силами с целью подрыва нацбезопасности в Гонконге. Он считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге и поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

Также были взяты под стражу двое сыновей Лая и объявлен в розыск его ближайший помощник - американец Марк Саймон, который скрывается за рубежом. Вслед за этим около 200 сотрудников полиции провели обыск в издательском офисе газеты "Пинго жибао" и холдинга Next Digital Media, задержав там нескольких топ-менеджеров. Во второй половине дня были арестованы еще трое, в том числе представительница молодежного оппозиционного движения 23-летняя Агнес Чоу, подозреваемая в сговоре с иностранными силами. На свободе, однако, остается ее соратник - лидер радикальных протестов Джошуа Вонг, однако сам он считает свой арест лишь делом времени.

Санкции США

Нынешние события состоялись вскоре после того, как 7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, за причастность к "подрыву автономии Гонконга".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации.