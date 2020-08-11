СМИ: Пакистан обстреляли индийские районы Кашмира

ТАСС, 11 августа. Пакистанские военнослужащие в понедельник вечером подвергли обстрелу из стрелкового оружия и минометов ряд районов в секторе Пунч на линии контроля, вновь нарушив соглашение о прекращении огня в Кашмире. Об этом сообщает во вторник газета Times of India.

С индийской стороны был открыт ответный огонь. Пакистанские военные также подвергали обстрелу сектор Пунч 9 августа.

В этом году пакистанская армия более 1 400 раз нарушила режим прекращения огня в Кашмире, отмечает газета. В 2019 году число таких инцидентов достигло 3 168.

Как заявил генеральный директор полиции союзной территории Джамму и Кашмир Дилбаг Сингх, обстрелы со стороны пакистанских военнослужащих обеспечивают переброску в Индию групп террористов из лагерей в контролируемой Пакистаном части Кашмира. По индийским данным, в них размещены около 300 экстремистов, готовящихся к проникновению в Индию.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

Количество случаев нарушения пакистанской стороной соглашения о прекращении огня в Кашмире заметно возросло после того, как 5 августа прошлого года правительство Индии упразднило пользовавшийся правами автономии штат Джамму и Кашмир и образовало вместо него две союзные территории, имеющие меньше прав, чем штат. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.