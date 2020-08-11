Маас заявил, что германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что едет в Россию, чтобы открыто поговорить о разногласиях в отношениях между двумя странами.

"Там, где существует необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто. Поэтому я еду сегодня впервые с начала пандемии коронавируса в Россию", - сказал он во вторник журналистам перед отлетом в РФ. Маас посетит во время однодневного визита Москву и Санкт-Петербург. Он напомнил, что отношения между Россией и Германией в прошлом году подверглись испытаниям, причем "не в последнюю очередь из-за убийства [гражданина Грузии] в берлинском парке Тиргартен".

"Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек", - подчеркнул Маас, отметив, что только при участии Москвы можно достигнуть результатов по таким важным темам, как урегулирование конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии. "И в области контроля над вооружениями действиям России отводится ключевая роль", - считает германский министр.

Достигнуть результатов в решении конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии можно только при участии России, сообщил Маас.