Полицейские в Гонконге обыскали яхту арестованного медиамагната

Сотрудники правопорядка прибыли в яхт-клуб в загородном районе Сайкунг вместе с 72-летним бизнесменом, который был в наручниках. Обыск судна длился около часа в рамках продолжающегося расследования и сбора улик по этому делу.

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 августа. /ТАСС/. Полицейские в Гонконге во вторник провели обыск на яхте оппозиционного медиамагната Джимми Лая, арестованного накануне по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Об этом сообщил новостной портал "Сянган линъи" ( HK01 ).

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

10 августа утром полиция арестовала в своем доме мультимиллионера Джимми Лая (Ли Чжиина) - владельца газеты "Пинго жибао". Он обвиняется в сговоре с иностранными силами с целью подрыва нацбезопасности в Гонконге. Этот оппозиционный деятель считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в мегаполисе и поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

Вместе с Лаем были арестованы еще девять человек, включая двух его сыновей. Все они на данный момент остаются под стражей, никто не был отпущен под залог.

Накануне около 200 сотрудников полиции провели обыск в издательском офисе газеты "Пинго жибао" и холдинга Next Digital Media, задержав там нескольких топ-менеджеров. Во второй половине дня были арестованы еще трое, в том числе представительница молодежного оппозиционного движения 23-летняя Агнес Чоу, подозреваемая в сговоре с иностранными силами.

Полиция связывает аресты группы оппозиционеров с их организованной деятельностью по призывам к иностранным государствам и организациям ввести санкции в отношении этого специального административного района Китая.

Санкции США

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, за причастность к "подрыву автономии Гонконга".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации.