Пресс-секретарь Тихановской сообщила, что она не выходила на связь с момента посещения ЦИК

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Связь с занявшей второе место на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской была потеряна с момента посещения ей ЦИК, она остается недоступной для контактов. Об этом сообщила ТАСС ее пресс-секретарь Анна Красулина.

"Она ушла в ЦИК (для подачи жалобы на результаты голосования - прим. ТАСС) и больше на связь не выходила. Ее телефон выключен".

Как отметила Красулина, в штабе кандидата в любом случае считают тот факт, что Тихановская находится в Литве, позитивным моментом.

По словам пресс-секретаря, трудно сказать, при каких обстоятельствах Тихановская была вывезена из страны, как утверждают некоторые СМИ, белорусскими властями. "Мы сами узнали о том, что она находится в Литве, из сообщения главы МИД Литвы", - добавила пресс-секретарь.